بومبيو يشعر بالغضب للهجوم على قاعدة أمريكية مرة أخرى

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أنه يشعر بالغضب لوقوع هجوم صاروخي جديد على قاعدة عراقية، داعيا الحكومة العراقية إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم.
وكتب بومبيو على تويتر: "غاضبون من التقارير التي تشير إلى وقوع هجوم صاروخي جديد على القاعدة الجوية العراقية. أصلي من أجل الشفاء العاجل للجرحى وأدعو حكومة العراق إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم على الشعب العراقي".
وأكد بومبيو على ضرورة، وقف انتهاك السيادة العراقية من قبل الجماعات المسلحة.
هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس أن 8 صورايخ كاتيوشا ضربت القاعدة العسكرية المشتركة الواقعة جنوب محافظة صلاح الدين، وأصيب في الهجوم أربعة عسكريين عراقيين.
ويعد هذا الهجوم هو الثاني بعد قصف صاروخي يوم الخميس الماضي لم يسفر عن أضرار، كما سبق استهداف القاعدة يوم 4 ينانر/ كانون الثاني الجاري بثلاث صواريخ.
وتضم قاعدة بلد الجوية قوات أمريكية عراقية ومدرعات بالإضافة إلى طائرات أف- 16 العراقية وتقول معلومات إن القاعدة شبه خالية من الوجود الأمريكي.
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