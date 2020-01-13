فتح تنتقد اصطفاف حماس في المحور الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

انتقدت حركة فتح اليوم الإثنين، اصطفاف حركة حماس في المحور الإيراني بعد زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للعاصمة الإيرانية طهران، ومشاركته في جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني. وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي، إن "طريق الوحدة الوطنية يحتم عدم الاصطفاف في المحاور، وعدم تقديم الطاعات والولاءات وتقبيل الأيادي لأية عاصمة، وإنما احترام إرث الشهداء وكرامة الأسرى". وأضاف في تصريح صحافي أن "كلمة السر في معادلة الوحدة الوطنية تكمن في جعل فلسطين الدولة والقدس العاصمة أولاً وأخيراً، وأن الانتماء الوطني لا يكون ضمن أجندات الاصطفاف والولاء للغير، وإنما ضمن إعلاء القرار الوطني الفلسطيني المستقل". وتابع أن "الوحدة الوطنية سهلة وممكنة وواجبة، إذا ما عرف البعض أن تقبيل أيادي أمهات الشهداء والأسرى أولى من تقبيل أيادي زعامات عواصم إقليمية"، في إشارة لتقبيل هنية يد المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي. ومن جانبه، قال المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل، إن "ما تقوم به حماس لرهن القرار الفلسطيني لأجندات ومصالح حزبية خاصة على حساب القضية الفلسطينية، محاولة منها لإدامة الانقسام، الأمر الذي سيلحق أضراراً فادحة بالمصالح الوطنية الفلسطينية". وأضاف في تصريح له عبر وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن "هذا السلوك يلحق الضرر الكبير باستقلالية القرار الفلسطيني الذي ارتكز دائماً على ثوابت القضية الفلسطينية، إضافة إلى أن هذا الأمر يكلف الشعب الفلسطيني الكثير من الخسائر على المستويين الإقليمي والعالمي نحن بغنى عنها". وتابع أن "سياسة القيادة الفلسطينية عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والارتكاز إلى الحيادية، بما يخدم المشروع الوطني الفلسطيني". وأثارت حركة حماس موجة من الغضب الشعبي والرسمي، عقب زيارتها لطهران والمشاركة في جنازة قاسم سليماني، إضافة لإقامتها بيت عزاء له في قطاع غزة، فضلاً عن ظهور رايتها الحزبية خلف مسؤول إيراني جنباً إلى جنب مع ميليشيا تابعة لإيران في عدد من الدول العربية.

