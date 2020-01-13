وزيرة ألمانية: الضغوط الدولية على طهران تزايدت بعد إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت وزيرة العدل الألمانية، كرستين لامبرشت، الإثنين، أن الضغوط الدولية على طهران تزايدت بعد إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، مؤكدة أن النظام الإيراني لن يستطيع الاستمرار في أكاذيبه.



وتابعت لامبرشت، في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "تزايدت الضغوط بشدة على النظام الإيراني، وبات يعلم الآن أنه لن يستطيع المضي قدما عن طريق اتباع سلوك معين".

وأضافت وزيرة العدل الألمانية: "لن يستطيع النظام الإيراني الاستمرار في الأكاذيب وإخفاء الحقائق"، لافتة إلى أن شعبه كسر العديد من الحواجز خلال الفترة الماضية، في إشارة للمظاهرات المعارضة.

ومضت قائلة: "كما لن يستطيع النظام الإيراني منع الشعب في مثل هذه الدولة من التظاهر.. أكن احتراما كبيرا للمحتجين الذين يقفون في وجهه".

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وطالبت الوزيرة الألمانية القيادة الإيرانية بنشر الحقائق عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، قائلة: "يجب أن تضع طهران الحقائق على الطاولة".

وقبل أيام، قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتذارا عن إسقاط الطائرة، واصفا إياه بـ"الخطأ البشري الذي لا يُغتفر".

وفجر الأربعاء الماضي، تحطمت طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، وراح ضحيته 176 شخصا، بينهم (63 كنديا و11 أوكرانيا) وعدد من رعايا بريطانيا والسويد وأفغانستان.

وكانت محطة إخبارية ناطقة بالفارسية من بريطانيا قد أكدت أن مليشيا الحرس الثوري الإيراني استخدمت رحلات الطيران المدني دروعا دفاعية ليلة الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدة عين الأسد بالعراق، في 8 يناير/كانون الثاني الجاري.

وادعى أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية، خلال مؤتمر صحفي، السبت، أن الضابط المسؤول عن تشغيل الدفاعات الجوية أعطى تحذيرا متكررا لإيقاف رحلات الطيران المدني لكن الإجراء الأخير لم يحدث، ملقيا بالمسؤولية على القوات المسلحة الإيرانية النظامية، حسب قوله