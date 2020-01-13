العبيدي: لا يمكن لأردوغان المهووس بالتدخل العثماني بليبيا أن يكون عراباً لوقف إطلاق النار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور الكاتب في صحيفة "الشرق الأوسط" جبريل العبيدي تعليقاً على وقف إطلاق النار في ليبيا إن "هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة، خاصة وأن الجيش الليبي يخوض حرباً ضد الإرهاب والمرتزقة التي جلبتها ميليشيات الإخوان من شتى بقاع العالم، وهو ما يزيد من دقة هذه القضية".



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وأضاف العبيدي: "لا يمكن لتركيا ولا لرئيسها المهووس بالتدخل العثماني في ليبيا أن يكون عراباً لوقف إطلاق النار، وهو يضخ السلاح والمقاتلين الأجانب جهاراً نهاراً ويجاهر بدعم الميليشيات المسلحة في طرابلس، فلا يمكن أن تكون دعوة السلطان التركي مقنعة لوقف إطلاق النار وجنده يسقطون في طرابلس في صفوف ميليشيات الوفاق".

ولفت العبيدي إلى دعوة وقف إطلاق النار قائلاً: " الدعوة التي تضمنها البيان المشترك لتركيا وروسيا إلى "إعلان وقف دائم لإطلاق النار" والذي دخل حيز التنفيذ، ليست جادة في ظل استمرار إرسال أردوغان للمرتزقة إلى ليبيا".

وتابع الكاتب أن الدور الذي تلعبه دول الحوار لحل الأزمة الليبية، وأعاد الإشارة إلى قرار وقف إطلاق النار قائلاً: "الكلمة الفصل في وقف إطلاق النار هي للجيش الليبي الذي يلاحق الإرهاب والجماعات الإرهابية ولن يتوقف قبل تطهير كامل التراب الليبي"