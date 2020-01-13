شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديل تكشف عن نموذج أولي لجهاز ألعاب جوال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020 كشفت شركة ديل النقاب عن نموذج أولي لجهاز ألعاب يسد الفجوة بين أجهزة الألعاب الجوالة وأجهزة اللاب توب المخصصة للألعاب. وأوضحت الشركة الأمريكية أن النموذج الأولي Alienware Concept UFO عبارة عن جهاز ألعاب يمكن استخدامه بشكل جوال، كما يمكن توصيله بشاشة كبيرة بواسطة قاعدة إرساء “Dock”. ويعتمد جهاز الألعاب الجديد على نظام التشغيل ويندوز، وينبض بداخله معالج إنتل من الجيل العاشر، مع شاشة بدقة وضوح أعلى بعض الشيء من دقة Full HD. ولم تفصح ديل عن المزيد من المواصفات الفنية أو موعد طرح أو أسعار جهاز الألعاب الجديد.





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