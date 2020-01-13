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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي ليبي: نرحب بالهدنة لأنها ستؤدي إلى النتائج المستهدفة من القتال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال المحلل السياسي الليبي عيسى عبد القيوم، لصحيفة "العرب" اللندنية: "إذا كانت آلية وقف إطلاق النار ستؤدي إلى النتائج المستهدفة من القتال بكل تأكيد ينبغي الترحيب بها، فالمنطق السياسي بل والشرعي السوي يعتبر أن الحرب يُقدم عليها كرهاً.. وليست غاية محببة".
وتابع عبد القيوم "بما أنه وقف إطلاق نار فقط فهو لا يعني إلا منح فرصة ما، فإذا كانت هناك مبادرة على الطاولة طلب لها وقف إطلاق النار فمن المهم معرفة تفاصيل هذه المبادرة أولاً قبل الحديث عن الرفض أو القبول".
في الوقت ذاته نبهت الصحيفة إلى موقف أحزاب الإخوان من قرارات وقف إطلاق النار واعتبر حزب العدالة والبناء الإخواني في بيان أصدره، الأحد، أن وقف إطلاق النار هو مجرد مقدمة، يتبعها إنهاء كامل للعدوان على كل الجبهات، وبدء فوري لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه كشرط أساسي لأي حوار سياسي
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