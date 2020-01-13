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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش يجري مباحثات في السودان مع البرهان وحمدوك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت الخارجية السودانية، الإثنين، وصول الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إلى الخرطوم، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.
وقالت مصادر مطّلعة، وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن الدكتور قرقاش سيعقد جلسة مباحثات مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.
ومن المقرر أن تستمر زيارة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية لمدة يومين، بحسب ما أكدته الخارجية السودانية.
وفي يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زار الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، الإمارات، في زيارة استغرقت حينها يومين.
وكان قرقاش قد أكد، خلال زيارة البرهان وحمدوك للإمارات، على العلاقات التاريخية مع السودان والتي تشهد صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي، وثمّن تقدير الإخوة في الخرطوم لدور الإمارات وتجربتها.
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