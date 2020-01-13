كاتب إماراتي: علاقة الإمارات وعمان أكبر من التحريف والتزوير هكذا يقول التاريخ والحاضر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020 الخليج 365 كشف الكاتب الإماراتي ماجد الرئيسي بأن رئيس تحرير صحيفة تتبع قطر اقتطع مقطع وداع الشيخ محمد بن زايد للسلطان هيثم معتبراً أن الأخير قد تجاهل سموه .

Advertisements وقال الرئيسي على توتير، من اعتاد على تجارة الدين لن تغلبه المتاجرة بالأحزان. وأضاف بأن علاقة الإمارات و عمان أكبر من التحريف والتزوير هكذا يقول التاريخ والحاضر.

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