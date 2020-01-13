شكرا لقرائتكم اغتيال ناشط عراقي بـ 4 رصاصات من مسدس كاتم للصوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اغتال مجهولون، الاثنين، الناشط العراقي، حسن هادي مهلهل، بسوق الشيوخ في محافظة ذي قار العراقية.

وقُتل الناشط بـ 4 رصاصات من مسدس كاتم للصوت.

وتعددت حوادث تصفية الناشطين الغامضة منذ انطلاق التظاهرات في العراق في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم تتمكن السلطات المعنية من القبض على المتورطين في حوادث التصفية الغامضة على الرغم من أن العديد من تلك الاغتيالات وثقتها كاميرات مراقبة في الشوارع.

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وكشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، في 23 ديسمبر/كانون الأول، أن 29 جريمة اغتيال طالت ناشطين منذ أول أكتوبر.

وارتكبت معظم جرائم تصفية الناشطين في العاصمة العراقية بغداد، إلى جانب محافظات أخرى.

وشهدت الاحتجاحات الشعبية، ضد الحكومة العراقية زخما، الأحد، في النجف وذي قار وواسط وغيرها من المحافظات.

وسقط عشرات الجرحى، الأحد، أمام جامعة واسط في الكوت إثر اشتباكات مع قوات الأمن. وأغلقت الجامعة أبوابها وتم تعطيل الدراسة.