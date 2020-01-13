عاجل| ملامح اجتماع "حفتر والسراج" في روسيا.. منع إرسال قوات تركية إلى ليبيا وإشراف الجيش على البترول وقوات دولية للمنافذ البحرية

أفادت مصادر قناة "العربية" بأن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يتضمن وقف إرسال قوات تركية، كما يتضمن انسحاب متبادل لقوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق وستشرف عليه الأمم المتحدة ويتضمن إشرافا دوليا على منافذ بحرية وبرية.

وبموجب الاتفاق الليبي يتكفل الجيش بتأمين آبار النفط والغاز، ويتضمن الاتفاق الليبي إسناد مهمة مكافحة الإرهاب للجيش الوطني.وقال رئيس حكومة الوفاق الإخوانية في ليبيا فايز السراج، قبل قليل، إن التوقيع على اتفاق وقف النار خطوة في اتجاه حل شامل.

وأكد السراج أنه في حال أي خرق للاتفاق سنعاود العمليات العسكرية بقوة.

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ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مصدر ليبي لم تسمّه، قوله إنّ المشير خليفة حفتر وصل بالفعل إلى موسكو، مشيرا إلى أنّ رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج سيصل إلى العاصمة الروسية اليوم أيضا، موضحا أنّ من المنتظر عقد مفاوضات بشأن الأزمة الليبية في موسكو.

كان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي حميد الصافي، أعلن في وقت سابق أنّ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح سيتجه إلى موسكو لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في بلاده.

وقال الصافي في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"، إنّ عقيلة صالح سيتجه اليوم إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية لمدة يومين؛ لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا وتأكيد عدم وجود أي دور مستقبلي للميليشيات المسلحة.