ملك السعودية غادر إلى سلطنة عمان لتقديم العزاء في السلطان قابوس

أعلن الديوان الملكي السعودي أنّ "ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود غادر إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد".
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