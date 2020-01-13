النشرة: وصول العائلات الخارجة من ريف إدلب إلى معبر الحاضر في ريف حلب

ذكر مراسل "النشرة" في ​سوريا​، أنّ "العائلات الخارجة من مناطق سيطرة المسلحين في ​ريف إدلب​، وصلت إلى معبر الحاضر في ​ريف حلب الجنوبي​، تمهيدًا لنقلهم إلى مناطق سيطرة ​الجيش السوري​، وذلك بعد أن تمّ افتتاح ممر أبو الضهور بريف إدلب؛ على أن يتمّ فتح معبرَين آخرين أيضًا".

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