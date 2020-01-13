الأمن التركي ضبط 241 مهاجرا أفغانيا خلال 3 أيام في ولاية جناق قلعة

ذكرت مصادر أمنيّة في خفر السواحل التركي لوكالة "الأناضول" التركية، أنّ "الفرق الأمنية نظّمت عمليّات في 6 نقاط بحرية بين 10 و12 كانون الثاني الحالي، قبالة شواطئ ولاية جناق قلعة، في إطار أنشطتها لمنع حالات العبور غير القانونيّة".
وأوضحت أنّ "خفر السواحل التركي قبض على 241 مهاجرًا بينهم 52 سيدة و115 طفلًا، عبر عمليّات مدعومة بغطاء جوي، خلال محاولتهم التسلّل إلى اليونان"، لافتةً إلى أنّ "المهاجرين المضبوطين كافّة يحملون جنسيّة أفغانستان، وجرى نقلهم إلى مركز ترحيل الأجانب التابع لإدارة الهجرة في ولاية جناق قلعة غربي البلاد".
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