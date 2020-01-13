الأمن التركي ضبط 241 مهاجرا أفغانيا خلال 3 أيام في ولاية جناق قلعة

ذكرت مصادر أمنيّة في ​خفر السواحل التركي​ لوكالة "الأناضول" التركية، أنّ "الفرق الأمنية نظّمت عمليّات في 6 نقاط بحرية بين 10 و12 كانون الثاني الحالي، قبالة شواطئ ولاية ​جناق قلعة​، في إطار أنشطتها لمنع حالات العبور غير القانونيّة".

وأوضحت أنّ "خفر السواحل التركي قبض على 241 مهاجرًا بينهم 52 سيدة و115 طفلًا، عبر عمليّات مدعومة بغطاء جوي، خلال محاولتهم التسلّل إلى ​اليونان​"، لافتةً إلى أنّ "المهاجرين المضبوطين كافّة يحملون جنسيّة ​أفغانستان​، وجرى نقلهم إلى مركز ترحيل الأجانب التابع لإدارة ​الهجرة​ في ولاية جناق قلعة غربي البلاد".