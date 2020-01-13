أكد الوزير السابق أشرف ريفي أن "الخطيئة الكبرى التي نعيشها هي الهيمنة الإيرانية وسيطرة "حزب الله" التي تسببت باستمرار العقوبات على لبنان"، معتبرا أن "حزب الله" تمكن من تحويل النظام اللبناني الى ما يُشبه النظام الإيراني، لكن نحن ليس لنا أي مصلحة في أن نلتحق بالمشروع الإيراني ولا في أن ندور في فلكه و"حزب الله" يسيطر على الحياة السياسية في لبنان، وبالتالي نحن ندفع ثمن هيمنة إيران على لبنان والمنطقة".
وشدد ريفي في حديث لقناة "سعودي 24" على أنه "إن لم يكن لدينا سياسيون على قدر المسؤولية فليذهبوا الى بيوتهم أفضل"، مذكرا أن "حزب الله" متهم بارتكاب أعمال إرهابية، ومن قتل رفيق الحريري هو إرهابي ومن قتل أطفال سوريا هو إرهابي. إن لم يكن لدينا سياسيون على قدر المسؤولية فليذهبوا الى بيوتهم أفضل".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: ليس لنا أي مصلحة في أن نلتحق بالمشروع الإيراني ولا أن ندور بفلكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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