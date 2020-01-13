الرئيس عون اوفد بوصعب الى مسقط للتعزية بالسلطان قابوس

اوفد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وزير الدفاع في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​الياس بوصعب​، الى مسقط لتقديم التعازي باسمه وباسم ​الشعب اللبناني​ بوفاة السلطان قابوس بن سعيد. وسيرافق بوصعب وفد رسمي. كما سينقل الوزير بوصعب تهاني الرئيس عون بتعيين السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خلفا للسلطان الراحل. الى ذلك تلقى الرئيس عون بطاقات تهنئة من الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لمناسبة الاعياد ومن الرئيس الالماني فرانك والتر شتانماير والمستشارة ​انجيلا ميركل​.

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