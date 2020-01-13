الدفاع المدني استلم عتادا كاملا للإنقاذ بواسطة الحبال هبة من سلطات هولندا

أكّد الملحق العسكري لدى ​السفارة الهولندية​ في ​لبنان​ المقدم جوهان كاريل غيريتسن (Johan Carel Gerritsen) خلال حفل تسلُّم هبة من السلطات الهولندية إلى ​الدفاع المدني​، عبارة عن عتاد كامل للإنقاذ بواسطة الحبال، "أهميّة التعاون بين الجهتين"، معربًا عن التزام بلاده مواصلة تقديم المساعدات اللوجستيّة إلى الدفاع المدني اللبناني، وفقًا لما هو متوفر لدينا تماهيًا مع احتياجات الدفاع المدني الملحّة".

من جهته، لفت المدير العام للدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​، إلى أنّ "أهميّة هذه الهبة تكمن في أنّنا تسلّمناها رغم الظروف القاسية"، مشدّدًا على أنّ "هذه المعدّات ستوُظّف في المكان المناسب، علمًا أنّنا نتطلّع للحصول على مزيد من الدعم تعزيزًا لقدرات العناصر في مجالات الإسعاف والإنقاذ على حدّ سواء".