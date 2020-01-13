البعريني: بئس هذا الزمن الذي يبحث فيه مسؤولون عن مصالح ضيقة واللبنانيون يبحثون عن لقمة عيش

شدّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​وليد البعريني​، على أنّ "بئس الزمن الّذي نعيش. مسؤولون يبحثون عن مصالح ضيّقة وال​لبنان​يّون يبحثون عن لقمة عيش! أوصلتم شعبكم إلى العوز والحرمان، نهبتم وعقدتم الصفقات ولم تشبعوا، لا ترحلون ولا تبادرون".

وركّز في بيان، على أنّ "عرقلة تلو عرقلة على حساب الوطن. قلتم إنّ المشكل كان برئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، ابتعد وترك الساحة لكم، فماذا قدمتم؟". ولفت إلى أنّه "انكشف وجهكم الحقيقي: وجه التسلّط والتحاصص، وجه التنازع على المغانم والمكاسب، فيما البلد يفلس والناس تجوع والوضع يتفاقم من دون أن يبدي أي منكم حرصًا أو استعدادًا للتنازل من أجل الوطن".

وأكّد البعريني أنّ "شعاراتكم لا تغني ولا تثمن، خطاباتكم لا تشبع جائعًا ولا تؤمّن ​الدواء​ لمريض. شبعنا من نزاعاتكم تاركين البلد في ظلمة خياراتكم وعتمة تبريراتكم". وأشار إلى أنّ "لأجل لبنان نناشدكم، رأفة بشعبه نستحلفكم... اعملوا أو ارحلوا، تواضعوا وتعقلنوا"، مبيّنًا أنّ "المدّ البشري سيجرف الجميع في حال استمرّ الوضع على حاله، ولا أحد يمكن ردع أب لا يستطيع تأمين المأكل لأولاده، أو أم لا يمكنها شراء الدواء لعائلتها، أو شاب تشرّد من عمله، أو عجوز تبخّر تعويضه".