ابراهيم الموسوي: "البلد منهوب مش مفلس بسبب فائض اللصوص"

أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​، أنّ "أوّل حل للوضع المالي المتردي، إجراءات فوريّة حازمة توقف استيراد الكماليّات، وصرف أموال أي مساعدات تأتي لتحويل ​الاقتصاد​ من ريعي إلى منتج، وإعلان حالة طوارئ قضائيّة تجمّد ملكيّات وثروات الناهبين حتّى يكشفوا مصدرها".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "مرّة جديدة نقول إنّ "البلد منهوب مش مفلس، بسبب فائض اللصوص".