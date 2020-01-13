مفرزة استقصاء البقاع ضبطت مسروقات قيمتها حوالي 29 مليون ليرة وأوقفت سارقها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في الآونة الأخيرة، حصلت عمليّات سرقة عدّة لمنازل ضمن مناطق غربي ​بعلبك​، وآخرها منزلَين في بلدتي ​تمنين التحتا​ و​قصرنبا​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، باشرت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي تحرياتها واستقصاءاتها المكثّفة، وتمكّنت من توقيف 3 أشخاص جميعهم من التابعية السورية وهم: "ي. ع." (مواليد 1992)، "ع. ع." (مواليد 1996) و"ح. ع." (مواليد 1996)". ولفتت إلى أنّه "ضبط بحوزة الأوّل مبلغ 11،898،000 ليرة لبنانية، 5315 دولار أميركي، شيك بقيمة 8،000،000 ل.ل.، ​هاتف خلوي​ وسلسال من الفضة؛ تبيّن أنّه أقدم على سرقتها من أحد المنازل قبل توقيفه بنصف ساعة".

وبيّنت المديرية أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بأنّه سرق المنزلين منفردًا، وبأنّه سلّم الثاني والثالث هواتف خلوية مسروقة بغية بيعها، حيث جرى ضبطها مخبّأة داخل إحدى السيارات. كما تبيّن أنّ "ع. ع." من أصحاب السوابق بأعمال السلب، وهو مطلوب للقضاء بموجب 4 خلاصات حكم".

وأشارت إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت إلى أصحابها، وأودع الموقوفون ​القضاء​ المختص بناءً على إشارته".