لجنة حقوق الانسان درست اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون معاقبة التعذيب

درست لجنة حقوق الانسان في جلستها اليوم اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللامهنية.
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