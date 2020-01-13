لفت وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال فادي جريصاتي، خلال جولة له مع المدير العام لـ"شركة كهرباء لبنان" كمال الحايك، لموقع تخزين لشركة الكهرباء في البوشرية، إلى أنّ "الأعمال لا تزال كثيرة وأصبح هناك إطار قانوني لإدارة النفايات الصناعيّة، وهناك قرار تطبيقي سيصدر في الجريدة الرسمية وضميرنا مرتاح".
وأوضح أنّه "تبقى مرحلة التطبيق الّتي تطال القطاع العام والقطاع الخاص"، معربًا عن أمله أن "يبقى المجتمع الدولي واقفًا معنا".
كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي من موقع تخزين لشركة الكهرباء- البوشرية: هناك إطار قانوني لإدارة النفايات الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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