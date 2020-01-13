جريصاتي من موقع تخزين لشركة الكهرباء- البوشرية: هناك إطار قانوني لإدارة النفايات الصناعية

لفت وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​فادي جريصاتي​، خلال جولة له مع المدير العام لـ"شركة كهرباء لبنان" ​كمال الحايك​، لموقع تخزين لشركة الكهرباء في ​البوشرية​، إلى أنّ "الأعمال لا تزال كثيرة وأصبح هناك إطار قانوني لإدارة ​النفايات​ الصناعيّة، وهناك قرار تطبيقي سيصدر في الجريدة الرسمية وضميرنا مرتاح".

وأوضح أنّه "تبقى مرحلة التطبيق الّتي تطال ​القطاع العام​ و​القطاع الخاص​"، معربًا عن أمله أن "يبقى ​المجتمع الدولي​ واقفًا معنا".