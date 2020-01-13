القضاء الباكستاني يلغي الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق برويز مشرف

أعلن المدعي العام في ​باكستان​ اشتياق خان، إلغاء الحكم الغيابي ب​الإعدام​ الصادر بحق الرئيس السابق ​برويز مشرف​، مشيراً إلى أن "المحكمة الخاصة التي أدانت المُدعى عليه بتهمة الخيانة هي محكمة غير دستورية".

وشدد في حديث لوكالة فرانس برس على أن"تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الاتهام هي أمور غير قانونية، لذلك تمّ إلغاء الحكم بكامله".

يذكر أن هيئة المحكمة الخاصة في إسلام آباد المؤلفة من 3 قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا في ​بيشاور​، وقار أحمد سيث، أصدرت في 12 كانون الأول 2019 حكمًا بالإعدام على مشرف في قضية الخيانة العظمى.