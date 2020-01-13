سلطات بريطانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية توقيف سفيرها في طهران

اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن وزارة الخارجية البريطانية استدعت السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد، للإعراب عن "اعتراضاتها القوية" على توقيف السفير البريطاني في طهران روب ماكاير لفترة وجيزة، مشددا على أن التوقيف "انتهاك غير مقبول لمؤتمر فيينا والمملكة المتحدة تريد أن تضمن عدم تكرار ذلك".
وكانت السلطات الإيرانية أوقفت ماكاير، يوم السبت لساعات بتهمة "تواجده في احتجاجات اليوم في العاصمة الإيرانية".
وذكرت وكالة تسنيم أن احتجاز المبعوث البريطاني بإيران كان بتهمة "التحريض"، مشيرة الى أن "السفير كان حاضرا خلال احتجاجات السبت أمام جامعة أمير كبير بطهران، وتم اعتقاله في ذلك الوقت وأطلق سراحه بعد جهود وساطة قامت بها وزارة الخارجية الإيرانية".
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