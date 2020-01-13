إنفجار آخر في مدينة أوبسالا الجامعية قرب ستوكهولم

أفادت قناة "RT" أن إنفجارا وقع في مدينة أوبسالا الجامعية التي تبعد حوالي الساعة عن مدينة ​ستوكهولم​.

يذكر أن ​انفجار​ا وقع في أحد مباني Gyllenstiernsgatan بحي أوسترمالم، وسط ستوكهولم، فجر اليوم ما أدى إلى عملية إخلاء لبعض المساكن المجاورة لموقع الحادث، فيما لم تسجل أية أصابات بشرية.

وأكد المسؤول الصحفي في شرطة ستوكهولم ماتس اريكسون، أنه "ليست لدينا معلومات تفيد بأنه تمت إصابة أي شخص في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أنه "تم استدعاء فريق خبراء المتفجرات لتفقد الموقع، الذي فرضت الشرطة حوله طوقاً أمنياً واسعاً".