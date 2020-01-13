علي ربيعي: الحكومة الإيرانية لم تكذب بشأن الطائرة الاوكرانية

أعلن المتحدث باسم الحكومة ال​إيران​ية ​علي ربيعي​، إن الحكومة لم تكذب في قضية الطائرة الأوكرانية، وتصريحات المسؤولين في ذلك الحين كانت بناء على المعلومات المتوفرة.

وأشار ربيعي إلى أنه "لم يكن أحد في الحكومة على اطلاع بإسقاط دفاعاتنا الجوية للطائرة الأوكرانية، حتى يوم الجمعة، حتى الرئيس ​حسن روحاني​".

وأكد أن "البعض يتهمنا بالكذب وكتمان الحقيقة، وهذا غير صحيح، تم اتهام بعض المسؤولين بالكذب، والأمر لم يكن كذلك على الإطلاق، التحقيقات حتى نهاية يوم الخميس كانت لا تشير إلى إصابة الطائرة بصاروخ، إلى أن وصلتنا نتائج تحقيق ​القوات المسلحة​ يوم الجمعة فتم على الفور عقد اجتماع طارئ ل​مجلس الأمن​ القومي في مقر الرئيس حسن روحاني"، لافتاً إلى أنه وبعد اطلاع الرئيس الإيراني على نتائج التحقيقات أمر بـ"إطلاع الشعب بالحقيقة من دون مواربة".

وقد نفى ربيعي، أن تكون قطر قد عرضت على ​طهران​ دفع مبلغ 3 مليار ​دولار​ كتعويض عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، مؤكدا ً أن "هذه المزاعم غير حقيقية، وليس من المقرر أن تدفع قطر أي غرامة، وهذا الأمر غير متعارف عليه في العلاقات الدولية"، مضيفا أن "قطر تسعى لإيجاد علاقات قوية مع إيران".