شرطة ستوكهولم: إنفجار وسط المدينة فجرا ولا إصابات

وقع انفجار في أحد مباني Gyllenstiernsgatan بحي أوسترمالم، وسط ستوكهولم، فجر اليوم ما أدى إلى عملية إخلاء لبعض المساكن المجاورة لموقع الحادث، فيما لم تسجل أية أصابات بشرية.
وأكد المسؤول الصحفي في شرطة ستوكهولم ماتس اريكسون، أنه "ليست لدينا معلومات تفيد بأنه تمت إصابة أي شخص في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أنه "تم استدعاء فريق خبراء المتفجرات لتفقد الموقع، الذي فرضت الشرطة حوله طوقاً أمنياً واسعاً".
وأجلت الشرطة 30 شخصاً في المبنى، الذي حصل قربه الانفجار وكذلك بعض المباني المجاورة. وفتحت بلدية ستوكهولم أبواب مدرسةGärdesskolan، القريبة، للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.
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