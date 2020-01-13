بطيش حذر من التلاعب بالعدّادات أثناء تعبئة المحروقات للمواطنين

حذر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​منصور بطيش​ في تعميم حمل الرقم 1/1/ أت من التلاعب بالعدّادات أثناء تعبئة المحروقات للمواطنين.

وقال: "في التعميم كثرت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين الى ​مديرية حماية المستهلك​ حول قيام بعض ​محطات المحروقات​ بعمليات غش من خلال التلاعب بالعدادات وايهام المواطنين بتعبئة كمية معينة من المحروقات و ذلك خلافا" للكمية المطلوبة".

وأضاف "بعد أن تأكدت ​وزارة الاقتصاد​ و التجارة من صحة المعلومات المذكورة من خلال عمليات الرقابة، وعملاً بأحكام المادة 48 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 وتعديلاته بشأن الامتناع عن تسليم أي سلعة غير مطابقة للكمية المتفق عليها ، تحذر وزارة الاقتصاد و التجارة جميع أصحاب محطات المحروقات و موظفيها من اللجوء الى اساليب غير قانونية لتحقيق ارباح غير مشروعة".

كما طلبت من المواطنين التأكد من العدادات على المضخات قبل وخلال وبعد تعبئة المحروقات والتأكد من عدد الليترات المسجلة على المضخات". وأكد بطيش مواصلة "التشدّد في ضبط المخالفات واحالتها أمام ​القضاء​ المختص".