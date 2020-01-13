بريطانيا تستدعي السفير الإيراني

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لندن: استدعت الخارجية البريطانية السفير الإيراني في لندن الاثنين للإعراب عن "اعتراضاتها القوية" على توقيف السفير البريطاني في طهران لفترة وجيزة، كما اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني.
وقال المتحدث إن التوقيف "انتهاك غير مقبول لمؤتمر فيينا"، مضيفاً أن المملكة المتحدة تريد أن تضمن عدم تكرار ذلك.
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