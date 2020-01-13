شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالنواب تؤكد تطابق وجهات النظر بين مصر وموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، وجود تطابق في وجهات النظر بين القيادتين السياسيتين في القاهرة ونواكشوط، وأن مصر تعتز بالروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين، وأشارت اللجنة إلى أن مصر تسعى من خلال قيادتها للاتحاد الأفريقي إلى تحقيق مزيد من النهوض بالقارة الأفريقية والتنمية بها واستتباب الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.

ورحبت اللجنة باهتمام نواكشوط بالتنسيق والتشاور مع القاهرة تجاه القضايا العربية والأفريقية المُختلفة، بما يعزز من منظومة الأمن العربي وآليات العمل الأفريقي المشترك.

وثمنت اللجنة عدم تساهل موريتانيا مع كل من يحاول النيل من ثوابتها الوطنية خاصة إذا تعلق الأمر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وأعربت اللجنة عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين الدولتين في المجالات الثنائية الحيوية ذات المنفعة المشتركة للجانبين.

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وطالبت بتعزيز التعاون في شتي المجالات الثنائية ومواصلة التشاور والتنسيق بينهما حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت اللجنة على تقديم الدعم للأشقاء الموريتانيين في مجالات التدريب وتكوين الكوادر في مختلف المجالات التنموية، كما أشادت بأهمية الدور الثقافي الذي لعبته الدولة المصرية في مساعدة الكوادر الموريتانية الشابة.

وأكدت اللجنة على أهمية دعم وتقوية الروابط في مجال ايفاد الدعاة والوعاظ من الأزهر ووزارة الأوقاف للعمل على نشر مبادئ الوسطية في الدين الحنيف.

مع ضرورة إقامة شراكة مصرية موريتانية في مجالات الثروة السمكية والصيد وغيرها من مجالات الاستثمار

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة العلاقات المصرية الموريتانية بحضور السفير رانيا البنا نائب مساعدالشئون الخارجية لشئون الدول المغرب العربى