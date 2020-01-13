شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار"عن تعنت إثيوبيا بملف سد النهضة: لاتراهنوا على صبر المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر حزب "المصريين الأحرار"، برئاسة الدكتور عصام خليل، تّعنت الجانب الإثيوبى الذى شهدته مباحثات سد النهضة خلال الجولات السابقة، رغم أطروحات ومقترحات الجانب المصرى التى تخدم جميع الأطراف، حيث قال الدكتور عصام خليل فى بيان له: "من منطلق دورنا كحزب مصرى يعبر عن رأى الجماهير نكرر تأكيدنا على أن مشاركة مصر فى مفاوضات السد، تعكس صدقّ نواياها الحسنة تجاة البلدان المشاركة، وحرصًا منها على رأب الصدع والتبعات الجسيمه التي قد تنجم حال غياب المفاوضات الجاده".

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مصر تسلك كافة الطرق والمسارات السلمية وفق الاعتبارات والقوانين الدولية، للحفاظ على حقوقها المائية وحق شعبها فى الحياة ولامجال للترفية أو التنمية، فإنها معركة مصير أمة وشعب بأكمله لن يسمح بأى شكل المساس به.

ودعا حزب المصريين الأحرار، إلى ضرورة الخروج باتفاقيات حاسمة وصارمة تضمن حق مصر وشعبها فى المياه خلال الجلسة المقرر انعقادها برعاية الولايات المتحدة الأمريكية فى واشنطن اليوم، وتستمر يومين، وهو الموعد المحدد سلفًا لنهاية المحادثات، وهناك إلزام واجب للطرف الدولى، تحقيق القانون الدولى، وحفظ حق شعب كامل فى الحياة.

Advertisements

وجدد الحزب، تحذيره من نفاذ صبر المصريين إذاء التنصل الإثيوبى من درب الاتفاق دون الخروج بنتائج مجدية، ليدرك الجميع بأن يد السلام لا تعنى ضعف أو عدم قدرة على حفظ حق أصيل لنا، النيل شريان حياة المصريين وبقدر عطائه مستعدون للتضحية من أجله.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار:"الشعب الذى استطاع تغيير خارطة ومعايير القوى الدولية، حينما انتفض للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، يستطيع أن يدافع بصورة لن يستوعبها أحد ولا يدرك مداها مخلوق، حال المساس بحقه في الحياة، ويعّلم القاصي والداني مقدار مصر وقوة شعبها وقيادتها ولا مجال للرهان على الصبر كثيرًا لأنه حينها يتحمل كل طرف نتائج أفعاله".