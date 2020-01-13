شكرا لقرائتكم خبر عن معسكرات تركية للأطفال فى سويسرا لنشر الفكر الإخوانى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته قناة "مباشر قطر" على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تنظيم معسكرا لأطفال المدارس الابتدائية في سويسرا، يشرف عليه دعاة من جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بهدف زرع الأفكار المتطرفة، ومحاولة إعداد نشئ جديد من الجماعة الإرهابية في الساحة مرة أخرى ، حيث قامت تركيا بتنظيم معسكر لأطفال المدارس الابتدائية السويسرية (تحت 10 سنوات) المنحدرين من أصول تركية، في مقاطعة أوبفالد وسط سويسرا.

وذكر التقرير أن المعسكر نظمته المؤسسة الإسلامية التركية في سويسرا، وهي تابعة لمديرية الشئون الدينية التركية "ديانيت"، واثارت هذه المعسكرات مخاوف كبيرة لأنه يروج لأفكار الإخوان المتطرفة، ويقوم عليه أشخاص موالون بشكل كامل لأردوغان، والذى يهدف إلى غرس الأفكار المتطرفة للأطفال

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وصدرت دراسة من قبل كشفت عن ممارسات مؤسسة ديانت التركية، تلك المؤسسة التى تعد مؤسسة حكومية دستورية تمثل أعلى سلطة دينية باسم الإسلام والدولة وهى مؤسسة ضخمة تشرف على 90 ألف مسجد فى تركيا والآلاف فى الخارج، وتعمل سواء فى تركيا أو فى الخارج بحوالى 145000 موظف وهو ما يمثل ضعف عدد الموظفين منذ وصول أردوغان إلى السلطة بما فى ذلك 100000 إمام و40000 مدرس للقرآن ومعلم الأديان و300 من الدعاة و1250 مفتيا.

الدراسة أوضحت دور مؤسسة ديانت التركية فى الخارج، مشيرة إلى أنه يدور جدل مهم الآن حول الجيل الجديد من أئمة الجواسيس بالأخص فى الدول الغربية فقد أجرت مؤخرا بلاد أوروبية مثل ألمانيا والنمسا وهولندا وسويسرا والنرويج والسويد تحقيقات مع أئمة أتراك التى عينتهم شركة ديانت للتجسس نيابة عن المخابرات التركية.