شكرا لقرائتكم خبر عن "دعم مصر": مسئولية كبيرة للأحزاب ومؤسسات الوطن في دعم الهوية الوطنية والقومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس إئتلاف دعم مصر، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن مجلس النواب، وشعب مصر بكافة فئاته وطوائفه وأطيافه أعلن وقوفه خلف القيادة السياسية وتفويضها فى اتخاذ ما تراه مناسبا لمواجهة الأخطار وحماية البلاد والعباد والحفاظ على مقدرات الوطن، لافتا إلى أن الشعب المصرى بكافة أطيافه لا يخفى عليه ماقدمته القيادة السياسية من تضحيات من أجل استقرار مصر .

وقال "القصبي" إن مجلس النواب أعلن دعمه الكامل للجيش الوطنى الليبى من أجل نشر الأمن وإعادة استقرار البلاد، مشددا على أن مجلس النواب المصرى أعلن رفضه التام للتعدى على دولة ليبيا الشقيقة.

وأوضح أن العالم والدول الكبرى والمنظمات الدولية تتحمل مسئولياتها كاملة عن عدم مناقشة الاتفاقية الباطلة لتركيا مع حكومة فايز السراج وما يترتب عليها من أخطار تهدد سلامة الأراضى والشعب الليبى وتهدد استقرار المنطقة، مؤكدا أن تلك الإتفاقية رغم ما تمثله من مخاطر إلا أنها هى والعدم سواء لأنها تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

Advertisements

وقال"القصبي" إن نقص وغياب الوعى وتزييفه هو أخطر أعداء الدول، وينسف الماضى أيضا، ويؤدى إلى تخريب الأوطان، مشيرا إلى أهمية تحديد أسباب غياب الوعى وتزييفه والأدوات التى تستخدم للتزييف وكيفية تحصين أبناء الأمة من هذه الآفة.

وأكد أن الأحزاب عليها مسئولية كبيرة، مع كافة مؤسسات الوطن، فى دعم القيم الأخلاقية والهوية الوطنية والقومية وتكذيب الشائعات ونشر ثقافة التعليم والتعلم وكيفية التأكد من المعلومات وتثقيف كوادرها.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان " دور الأحزاب السياسية فى التثقيف والتوعية بقضايا الشأن العام " وأدارها على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور هشام عبد العزيز الذى ألقى كلمة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية الذى ألقى كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، و عبد الله حسن وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة ، والدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر ، وعدد من رؤساء الأحزاب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورؤساء المؤسسات الصحفية والخبراء الاستراتيجيين والأمنيين.