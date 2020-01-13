شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد لــ"الحكومة":شجعوا الاستثمار وقدموا مناخ جاذب لرأس المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن غياب أزمات الاستثمار الحقيقية عن اجتماع مجموعة تحسين مناخ الاستثمار، ويأتى طلب الإحاطة كما ذكر النائب، فى إطار الإجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، حول خطة الدولة للمرحلة الحالية، لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزٌد من رؤوس الأموال فى مشروعات تنموية كبرى و السعى لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار فى مصر، غابت عن هذا اللقاء بعض أزمات الاستثمار، ومنها المشكلات الرئيسية التى تواجه المستثمر الأجنبى.

وأضاف فؤاد، أن هذه المشاكل تتمثل فى عدم التأهيل الجيد للموظف الحكومى وجميع موظفى قطاعات الدولة والأجهزة المعنية بقطاعات الإستثمار والصناعة فى التعامل مع المستثمر والمشكلات الإستثمارية التى يواجهها، وكذلك استمرار معاناة المستثمرين والشركات الأجنبية من تعسف إجراءات دخول البلاد رغم حصولهم على إقامة مستثمر.

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واستطرد فؤاد، أن تعدد نماذج بيانات المستثمر وتأخر ظهور نتيجتها من أبرز المشكلات أيضا التى غابت عن طاولة الاجتماع الأخير، متابعا:" يتعرض المستثمر لتلك النماذج فى مراحل عدة، عند التأسيس وعند تغيير أى بند من بنود الشركة، ويتأخر الحصول على النتيجة لعدة أشهر قد تصل لعام ونصف، على الرغم من اهميتها الكبيرة له وتوقف العديد من الأنشطة عليها مما نتج عنه نوفر العديد من المستثمرين جراء هذه المشاكل".

وطالب فؤاد، سرعة البت فى غياب أزمات المستثمرين عن اجتماع مجموعة تحسين مناخ الاستثمار، خاصة فى ظل حرص رئيس الحكومة خلال الاجتماع الأخير الذى عقد يوم 10 يناير الجارى، الاستماع لكافة الآراء والأفكار الى تخص دفع عجلة الاستثمار فى مصر وتحسين مناخه وتذليل كافة العقبات التى تواجهه.