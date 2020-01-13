تراجع حاد في أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم الاثنين 13-1-2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقد جرام الذهب عيار 21 نحو 7 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى نحو 685 جنيها مقابل 692 جنيها أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 587 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 782 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 5480 جنيها.

وأرجع نجيب، هبوط الذهب في السوق المحلي اليوم، إلى تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

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وبحسب وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب عالميا اليوم مع صعود الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق التجارة المؤقت بين واشنطن وبكين مما شجع المستثمرين على العودة للأصول عالية المخاطر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1553.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1555.80 دولار.

وصعدت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق المرحلة واحد في البيت الابيض المقرر يوم الأربعاء.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت 18% العام الماضي على خلفية النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم الذي استمر طويلا.