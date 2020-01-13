الداخلية: ضبط 217 قطعة سلاح و242 قضية مخدرات وتنفيذ 61478 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، من ضبط 217 قطعة سلاح ناري، بحوزة 186متهمًا، و242 قضية مخدرات، وتنفيذ 61478 حكم قضائي متنوع، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 13 متهما، كونوا 3 تشكيلات عصابية، ارتكبوا 20 حادث متنوع.

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كما تم ضبط 242 قضية مخدرات بحوزة 260 متهمًا، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (35) متهما، وضبط 26 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط 393 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 25218 مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين: تم فحص 106 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.