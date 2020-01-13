امتحان جميل .. كيف رأى طلاب ثانية ثانوي امتحان اللغة الإنجليزية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

انتهى منذ قليل، 587 ألف و108 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم الاثنين، من امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

وتجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونيا، بجميع المدارس عدا المدارس الخاصة غير المجهزة بشبكات الإنترنت.

وبوجه تزينه الفرحة والابتسامة، عقب خروجه من المدرسة، أعرب أيمن وائل، طالب بالصف الثاني الثانوي، عن سعادته لسهولة امتحان اللغة الانجليزية: "الامتحان كان جميل، مفيهوش صعوبة".

يتداخل في الكلام، زميله جرجس، يؤكد أن "الامتحان كان سهلًا، لكن سؤال القطعة كان يحتوي على كلمات من خارج المنهج".

"الكتاب ملوش لازمة"، يستكمل جرجس حديثه: أحضرنا الكتاب أثناء الامتحان ولكن لم نستفد منه، لأن معظم الكلمات من خارج المنهج.

وفي السياق، يضيف الطالب محمد هاني: الإجابة على أسئلة القطعة، كانت تعتمد على ما فهمته من القطعة، ولكنها غير موجودة ، وأسئلة الاختياري كانت تكمن في معاني الكلمات، لأن معنى الكلمة موجود بشكل متشابة بين الاختيارات الأربعة الموجودة.

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وتابع: "كنت داخل الامتحان خايف قبل الامتحان، ولكن الحمد لله الإمتحان جاء عكس توقعنا وكان في مستوى الطالب المتوسط".

وقال الطالب مصطفى محمود، إن تسجيل الدخول على منصة الامتحانات كان سهلا ومن أول مرة، وأن وقت الامتحان كان كافيا للإجابة على جميع الأسئلة.

تابع:" كما أن الامتحان تضمن أسئلة متحررة تعتمد على رأيك في الاجابة، على سبيل المثال".​