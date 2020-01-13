محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، 5 قرارات عاجلة في واقعة انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة العطارين، اليوم الاثنين، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر.

وأمر المحامي العام بالتحفظ على ملف العقار المنهار، واستدعاء مسؤولي حي وسط الإسكندرية لسؤالهم عن أسباب عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار.

وقررت النيابة استدعاء مالك العقار لسؤاله، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثث الضحايا ومناظرتها، وتشكيل فريق من نيابة العطارين لمعاينة العقار وسؤال أسر الضحايا والمصاب.

يشار إلى أن قسم شرطة العطارين تلقى بلاغًا يفيد انهيار العقار رقم 114 شارع إسماعيل مهنا متفرع من شارع عبد المنعم، وانتقل اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، ومأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أن العقار المنهار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، بناء قديم، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض برخصة هدم رقم 215 لسنة 2017.

ووفقا لما جاء بالمحضر رقم 248 لسنة 2020 إداري العطارين المحرر عن الواقعة، تبين خلو العقار بالكامل من السكان، عدا مقهى يحمل اسم "بورصة العمال" بالطابق الأرضي.

وتبين من الفحص أن الضحايا الخمسة لقوا مصرعهم أثناء جلوسهم على المقهى المشار إليه، إثر انهيار أسقف العقار والمقهى بالكامل فوق رؤوسهم.

5 قرارات عاجلة لنيابة الإسكندرية في واقعة انهيار عقار العطارين

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، 5 قرارات عاجلة في واقعة انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة العطارين، اليوم الاثنين، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر.

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وأمر المحامي العام بالتحفظ على ملف العقار المنهار، واستدعاء مسؤولي حي وسط الإسكندرية لسؤالهم عن أسباب عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار.

وقررت النيابة استدعاء مالك العقار لسؤاله، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثث الضحايا ومناظرتها، وتشكيل فريق من نيابة العطارين لمعاينة العقار وسؤال أسر الضحايا والمصاب.

يشار إلى أن قسم شرطة العطارين تلقى بلاغًا يفيد انهيار العقار رقم 114 شارع إسماعيل مهنا متفرع من شارع عبد المنعم، وانتقل اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، ومأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أن العقار المنهار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، بناء قديم، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض برخصة هدم رقم 215 لسنة 2017.

ووفقا لما جاء بالمحضر رقم 248 لسنة 2020 إداري العطارين المحرر عن الواقعة، تبين خلو العقار بالكامل من السكان، عدا مقهى يحمل اسم "بورصة العمال" بالطابق الأرضي.

وتبين من الفحص أن الضحايا الخمسة لقوا مصرعهم أثناء جلوسهم على المقهى المشار إليه، إثر انهيار أسقف العقار والمقهى بالكامل فوق رؤوسهم.

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