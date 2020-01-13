بقيمة 81 مليون جنيه.. "أمن المنافذ" يضبط 226 قضية تهريب خلال شهر ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر ديسمبر 2019 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (226) قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – مفروشات – أقمشة - مستحضرات طبية وتجميل – أدوية وعقاقير طبية بشرية – مستلزمات طبية –مُكملات غذائية – مواد غذائية – هواتف محمولة بمشتملاتها – بوردة ريسيفر – حقائب مدرسية – ساعات يد كاملة الصنع –وصلات عدسات خاصة بالريسيفرات – نظارات – قطع غيار سيارات – إطارات كاوتش – عدد يدوية – أدوات صحية – أدوات منزلية – مستلزمات إنتاج أحذية – قطع غيار ماكينات– وحدات خلط خرسانة مسلحة – مولدات كهرباء – وحدات إمداد الطاقة – سجائر أجنبية الصنع – حديد خردة).. بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر 81 مليون جنيه .

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كما تم ضبط (18) قضية تهريب مبالغ مالية عملات مختلفة، في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، بإجمالي مبالغ مضبوطة بالجنيه المصري، وما يعادله من العملات الأجنبية بأكثر من 9 مليون جنيه، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة: ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت ( كيلو و 750 جرام مشغولات ذهبية – 984 كارت معدني يشتبه في كونه من المعادن النفيسة "الذهب والفضة") .

وضبط (4) قضايا تهريب في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار، (عملات معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة- وميدالية تذكارية)، وفي مجال ضبط جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة بأنواعها: ضبط عدد (39) قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (42) قضية تهريب مخدرات.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (79) قضية هجرة غير شرعية – (54) قضية تزوير مستندات متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (7938) حكم قضائي متنوع، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (8506) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.