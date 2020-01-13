وزير المالية: سيتم رفع الضريبة العقارية على المصانع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، قائلا: "نشعر ببارقة أمل رهيبة تجاه الصناعة، ووزير المالية أبهرني بقراره اليوم بشأن عجينة الورق المستوردة، ومنذ 10 أيام بدأ وزير البترول في عقد جلسات مع المصنعين وكذلك وزيرة التجارة والصناعة، وهناك حالة من الانسجام، لكن نأمل أن يتم إلغاء الضريبة العقارية على المصانع".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر.

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قانون الضريبة العقارية يحتاج إلى إعادة نظر بشكل شامل، موضحا أنه تم تأجيل فرض أي زيادات جديدة لمدة 3 سنوات، مضيفا "وأنا مازلت عند وعدي بشأن الضريبة العقارية على المصانع وسيتم رفعها".​