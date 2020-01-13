العراق يتفاوض مع روسيا لشراء منظومة "إس-300" الصاروخية

أكد سفير العراق لدى إيران سعد جواد قنديل أن بغداد تتفاوض مع روسيا لشراء منظومة (إس-300) الصاروخية للدفاع الجوي، لافتاً إلى أنه من الوارد أن يتم شراء هذه المنظومة.

وقال قنديل - في تصريحات أوردتها

قناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين - " إن مسألة شراء منظومة (إس-300) مطروحة على طاولة المباحثات بين روسيا والعراق، ومن الممكن أن يشتري العراق هذه المنظومة ".وأشار إلى "أن العراق يحرص على تنويع مصادر السلاح.. لدينا عقود تسليح مع روسيا"، مضيفا أن العلاقات العراقية الروسية جيدة للغاية.وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي، محمد رضا، قد تحدث عن أن بغداد استأنفت مفاوضاتها مع موسكو حول شراء أنظمة "إس-300".