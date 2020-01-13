حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الثلاثاء، طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

تكون الشبورة مائية صباحًا على شمال البلاد، كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط غربًا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على

أقصى الغرب.

بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية .

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على المحافظات والمدن:



الصغرى العظمى

القاهرة 10 19

شبين الكوم 09 19

طنطا 09 19

دمنهور 10 18

الإسكندرية 10 19

بلطيم 10 19

مطروح 09 18

السلوم 08 17

سيوة 08 19

بورسعيد 10 19

دمياط 10 19

الزقازيق 10 19

الإسماعيلية 09 20

السويس 11 20

العريش 10 19

رفح 09 18

رأس سدر 12 20

نخل 04 19

نويبع 14 21

طابا 09 19

كاترين 02 14

الطور 10 21

شرم الشيخ 13 22

الغردقة 11 23

مرسى علم 11 22

الفيوم 09 20

بنى سويف 09 20

المنيا 09 21

أسيوط 08 21

سوهاج 08 22

قنا 07 23

الأقصر 07 24

أسوان 08 24

أبوسمبل 09 24

الوادى الجديد 09 23

شلاتين 13 25

أبو رماد 14 21

حلايب 16 23

رأس حدربة 16 20