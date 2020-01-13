الرئيس الجزائري يأمر بإعداد قانون يُجرم العنصرية والكراهية

وجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين، تعليمات لعبدالعزيز جراد، الوزير الأول (رئيس الوزراء)، بإعداد مشروع قانون يُجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني.
ذكر بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم، أن هذا الإجراء يأتي بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة، خصوصًا في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسد الباب
وأضاف البيان أن "الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب".
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