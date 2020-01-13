الجيش السوري يفتتح معابر إنسانية جديدة لتسهيل مغادرة المدنيين في إدلب

افتتح الجيش السوري، اليوم الإثنين، معابر إنسانية رئيسية لتسهيل عبور المدنيين الراغبين في مغادرة مناطق سيطرة الفصائل المسلحة في ريفي إدلب وحلب، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
بدخول مناطق سيطرة الحكومة السورية، أو تسوية وضعه وتسليم سلاحه.
قال الجيش - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - إن المعابر الجديدة هي أبو الضهور، والحاضر والهبيط، أصبحت معدة ومجهزة بنقاط أمنية وإغاثية لاستقبال من يرغب
وأعلنت الحكومة السورية موافقتها على تطبيق الهدنة المتفق عليها دوليًا، وأوقفت عملياتها العسكرية، وتقدمها باتجاه معرة النعمان، بالرغم من هجمات عدة نفذها مسلحو جبهة النصرة على مواقع الجيش السوري في جرجناز وأبو الضهور.
وتحاول جهات حكومية عديدة التوصل إلي اتفاق يقضي بالمصالحة، وإخراج الفصائل المسلحة من محيط الطريق الدولي، كما بذلت جهودا عديدة للسماح بإخراج من يرغب من الأهالي المحاصرين والمهجرين بسبب الحرب، عبر ممرات إنسانية من محاور عدة في المنطقة الممتدة بين ريف إدلب وحلب، ولكن قوبل ذلك بالرفض القاطع.
يذكر أن الدولة السورية افتتحت معبر أبو الضهور لمدة تقارب 90 يومًا، ولكن هاجمت جبهة النصرة هذا المعبر وعمدت إلى تفخيخه واستهداف المدنيين.
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