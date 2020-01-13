مسئول أمريكي يكشف محاولات البيت الأبيض للتواصل مع كوريا الشمالية

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، أن البيت الأبيض سعى للتواصل مع كوريا الشمالية لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



قال أوبراين - في تصريحات نقلتها صحيفة (أكسيوس) الأمريكية - إن الإدارة الأمريكية مدت يدها للتواصل مع كوريا الشمالية وأبلغتها برغبة واشنطن في استئناف المفاوضات - في ستوكهولم - والتي توقفت منذ مطلع أكتوبر الماضي .



وأضاف "كنا نعمل على إطلاعهم (برغبتنا)، من خلال قنوات عدة، بأننا نريد

أن نستأنف المحادثات وأن يلتزم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون بتعهداته (الخاصة بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية)".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل تهنئة إلى كيم بمناسبة عيد ميلاده، غير أن أحد كبار مستشاري كيم قال أول أمس /السبت/ إن التهاني بأعياد الميلاد والعلاقات الشخصية بين ترامب وكيم لن تكون كافية لاستئناف المفاوضات .

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وأشار أوبراين إلى أنه يشعر بالتفاؤل لعدم إرسال كيم هدية عيد الميلاد التي تعهد بإرسالها للولايات المتحدة، والتي أعتقد خبراء أنها ستكون اختبارا للأسلحة النووية، منوها بأن هذا يعد علامة مشجعة ولكنه بمثابة نوع من الاختبار في المستقبل .



وتعهد الزعيم الكوري الشمالي، في خطاب ألقاه ليلة رأس السنة الجديدة، بأن الولايات المتحدة ستشهد "سلاحا استراتيجيا جديدا" في المستقبل القريب.



وكانت المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج يانج انهارت العام الماضي عقب انتهاء قمة عقدت بين كيم وترامب بشكل مفاجئ، عقب طلب مسئولين من كوريا الشمالية إزالة كل العقوبات الأمريكية حال نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

