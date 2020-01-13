عاجل-خادم الحرمين يغادر إلى عمان لتقديم العزاء في وفاة قابوس بن سعيد

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ.

وقد صدر بيان من الديوان الملكي فيما يلي نصه :

"بيان من الديوان الملكي"

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الاثنين 18 / 5 / 1441هـ الموافق 13 / 1 / 2020م ، إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ.