العاهل الأردني يحذر من عودة ظهور تنظيم داعش

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع شبكة التلفزيون الفرنسية "فرانس 24" بثت، اليوم الإثنين، من عودة تنظيم داعش وصعوده مجدداً في الشرق الأوسط.

وقبيل جولة أوروبية يبدأها الملك، الثلاثاء، وتشمل بروكسل وستراسبورغ وباريس حذر عاهل الأردن في المقابلة من "عودة وإعادة تأسيس لتنظيم داعش".

وقال الملك عبدالله "سيكون هاجسي خلال المباحثات التي سأجريها في أوروبا هو ما شهدناه خلال العام الماضي من عودة وإعادة تأسيس لتنظيم داعش، ليس فقط في جنوب وشرق سوريا، بل وفي غرب العراق أيضاً".

وأضاف الملك "علينا التعامل مع عودة ظهور تنظيم داعش"، مؤكداً أن هذا "تهديد لنا جميعاً ليس فقط في المنطقة، بل ولأوروبا وبقية العالم".

وحول تصاعد التوتر الأسبوع الماضي بين إيران والولايات المتحدة، عبر الملك عن أمله بأن "نقوم في الأشهر القليلة القادمة بتصويب الاتجاه في المنطقة، من خلال السعي للتهدئة والحد من التوتر".

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وقال إنه "لغاية الآن، يبدو أن هناك تهدئة، ونرجو أن يستمر هذا التوجه، إذ لا يمكننا تحمل عدم الاستقرار في منطقتنا، الذي يؤثر على أوروبا وبقية العالم".