عشرات القتلى جراء عاصفة ثلجية في باكستان وأفغانستان

تسببت العواصف الثلجية والأمطار الغزيرة في مقتل أكثر من عشرين شخصاً في باكستان وأفغانستان، مع انسداد الطرق، وإلغاء الرحلات الجوية بشكل أدى إلى حالة من الشلل في الحياة اليومية.

ولقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم في حوادث منفصلة نجمت عن يومين من هطول الأمطار الغزيرة في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان، حسبما قال قائد الإنقاذ المحلي عمران زركون اليوم الاثنين.

وقال زركون إن عدة آلاف من الأشخاص تقطعت بهم السبل في المناطق الجبلية النائية بالقرب من الحدود الأفغانية، بعد أن سدت طبقة كثيفة من الثلوج الطرق السريعة.

وقال حسيب الله شيخاني المتحدث باسم وكالة الكوارث في أفغانستان إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حوادث متعلقة بالطقس في مناطق مختلفة جنوب شرقي البلاد منذ أمس الأحد.

وأفاد إسماعيل خوسا، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، إن عمليات الطيران في مطار دولي في مدينة كيتا عاصمة بلوشستان قد توقفت.

وأعلن رئيس وزراء بلوشستان، جام كمال، حالة الطوارئ في المناطق الأسوأ تضررا، وأمر الجيش بتنفيذ عمليات إنقاذ وإغاثة، حسبما أفاد مكتبه.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أن يستمر وضع الطقس الحالي حتى الأسبوع المقبل.