اخبار العالم

قتلى في هجوم إرهابي على مدرسة قرب حدود كينيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قالت الشرطة الكينية، إن حركة الشباب الصومالية قتلت ثلاثة مدرسين كينيين قرب الحدود بين البلدين في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، فيما يبدو أنه أحدث هجوم في سلسلة هجمات تشنها الحركة في كينيا منذ بداية العام.

وأفاد تقرير للشرطة أطلعت عليه رويترز، بأن طفلاً أصيب بطلق ناري طائش عندما هاجم الإرهابيون مدرسة كاموثي الابتدائية في مقاطعة جاريسا، وأحرق الإرهابيون كذلك مركزاً قريباً للشرطة ودمروا برجاً للاتصالات في الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

واستهدفت حركة الشباب كينيا في هجمات متكررة في إطار حملة انتقامية عليها لإرسالها قوات للصومال في عام 2011 بعد سلسلة هجمات وعمليات خطف عبر الحدود.
لكن الحركة كثفت وتيرة هجماتها في كينيا منذ بداية العام.

وفي الأسبوع الماضي قُتل أربعة من تلاميذ المدارس في أعقاب معركة بالرصاص بين الحركة والشرطة المحلية في جاريسا، واستهدف المهاجمون برجاً للاتصالات في ذلك الهجوم أيضاً.

Advertisements

وعززت الولايات المتحدة وجودها في كينيا الأسبوع الماضي بعد أن قتلت حركة الشباب ثلاثة أميركيين في هجوم على قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الأميركية والكينية.

أقرأ أيضاً... 4 قتلى بتفجير إرهابي قرب البرلمان الصومالي

وقتل 90 شخصاً على الأقل الشهر الماضي في تفجير في العاصمة الصومالية مقديشو في أعنف هجوم تشهده البلاد منذ أكثر من عامين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى في هجوم إرهابي على مدرسة قرب حدود كينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا