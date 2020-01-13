شهدت مدينة كربلاء العراقية، اليوم الاثنين، إضراباً تمثل بإغلاق الدوائر الحكومية والشوارع والجسور ، استنكاراً لمقتل متظاهرين خلال الساعات الـ 24 الماضية برصاص القوات الأمنية وسط مدينة كربلاء جنوبي بغداد.
وقال شهود عيان، إن متظاهرين شرعوا منذ ساعات الصباح الأولى بإغلاق الطرق والجسور الرئيسية بالإطارات، ومنعت حركة السيارات والتنقل بين الأحياء، ما أدى إلى عدم قدرة الموظفين على الوصول إلى مقار عملهم .
وحسب الشهود ، قامت مجاميع من المحتجين بإغلاق مباني جامعة كربلاء وجامعة أهل البيت الأهلية، ونصبوا سرادق اعتصام لمنع وصول الطلاب والانتظام بالدوام الرسمي.
اقرأ أيضاً... العراق.. مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تتواصل
وشملت عملية الإضراب حركة السيارات في مناطق وسط كربلاء، فيما شوهد المواطنون وهم يتوجهون إلى ساحة التظاهر للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية، مشياً على الأقدام في ظل انتشار أمني كبير، وخاصة في محيط ساحة التربية مركز الاعتصامات والتظاهرات الاحتجاجية في كربلاء.
وشهدت مدينة كربلاء الليلة الماضية اضطرابات أدت الى إحراق عدد من الأبنية والمطاعم.
كانت هذه تفاصيل خبر إضراب وإغلاق شوارع في كربلاء العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.