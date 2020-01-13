إضراب وإغلاق شوارع في كربلاء العراقية

شهدت مدينة كربلاء العراقية، اليوم الاثنين، إضراباً تمثل بإغلاق الدوائر الحكومية والشوارع والجسور ، استنكاراً لمقتل متظاهرين خلال الساعات الـ 24 الماضية برصاص القوات الأمنية وسط مدينة كربلاء جنوبي بغداد.

وقال شهود عيان، إن متظاهرين شرعوا منذ ساعات الصباح الأولى بإغلاق الطرق والجسور الرئيسية بالإطارات، ومنعت حركة السيارات والتنقل بين الأحياء، ما أدى إلى عدم قدرة الموظفين على الوصول إلى مقار عملهم .

وحسب الشهود ، قامت مجاميع من المحتجين بإغلاق مباني جامعة كربلاء وجامعة أهل البيت الأهلية، ونصبوا سرادق اعتصام لمنع وصول الطلاب والانتظام بالدوام الرسمي.

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وشملت عملية الإضراب حركة السيارات في مناطق وسط كربلاء، فيما شوهد المواطنون وهم يتوجهون إلى ساحة التظاهر للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية، مشياً على الأقدام في ظل انتشار أمني كبير، وخاصة في محيط ساحة التربية مركز الاعتصامات والتظاهرات الاحتجاجية في كربلاء.

وشهدت مدينة كربلاء الليلة الماضية اضطرابات أدت الى إحراق عدد من الأبنية والمطاعم.