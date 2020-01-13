روسيا: موسكو تستضيف محادثات بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وحكومة السراج سيعقدان محادثات في موسكو اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، التي نشرت النبأ، عن مسؤول قوله في وقت سابق اليوم، إن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وفائز السراج، سيناقشان إمكانية وقف إطلاق النار. اقرأ أيضاً... برلماني ليبي لـ «الاتحاد»: حكومة السراج غير مخولة بالتوقيع على اتفاقيات

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